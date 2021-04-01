小編今天（1日）精選5件不可不知的全球財經大事，最大頭條是六大壽險公司投資國內外股票市值到去年底逾新台幣2.24兆元，據壽險公司財報揭露，2020年若及早布局台積電「賺最多」，以國泰人壽來看，揭露其有近8.7萬張台積電，依去年底市價估計，光台積電就讓國壽有逾199億元的增值利益。

【1】六大壽險股海競賽 投資台積電最賺

六大壽險手中的股票及基金等未實現獲利還有近2,700億元。據大型壽險公司財報揭露，2020年若及早布局台積電者「賺最多」，如國泰人壽揭露其有近8.7萬張台積電，依去年底市價估計，光台積電就讓國壽有逾199億元的增值利益；南山人壽亦有逾6.6萬張台積電，增值利益137億多元；中國人壽有4.4萬多張，增值利益64億多元。

【2】2020年報五大天王 陽明長榮竄起

2020年台股上市櫃公司年報揭露完畢！晶圓代工龍頭台積電，鏡頭大廠大立光，貨櫃航商陽明及長榮及矽智財IIP業者力旺等五家分別奪下2020年財報的獲利王、績效王、轉機王、獲利成長王及毛利率王。

【3】拜登拚基建 狂撒2兆美元

美國總統拜登周三在匹茲堡發表2兆美元基礎建設方案，內容除了修繕道路橋梁等傳統基礎設施計畫，還包括能源轉型對付氣候變遷及加強年長者照護等。為替此龐大工程籌措財源，拜登政府打算加稅，將企業稅率從21％調高到28％。

【4】陳俊聖示警：Q2缺料加劇 通膨現蹤

源於上游供應鏈缺料的問題持續加劇，宏碁董事長暨執行長陳俊聖直言，第二季還會更辛苦，在需求持續大於供給的失衡情況下，反映成本及運費而致終端產品漲價是難以避免的，但他也擔憂並提出預警，接下來通貨膨脹的效應恐將帶來更大挑戰。

【5】聯發科晶片 今年穩居龍頭

聯發科2020年在4G／5G手機晶片出貨暢旺帶動下，全球市占率首度超越高通（Qualcomm）。供應鏈預期，高通2021年受限於三星奧斯汀（Austin）廠大雪停工，加上中芯被列入美國禁令當中，高通出貨動能預計將持續被限縮，聯發科將有望藉此持續奪下安卓智慧手機晶片市場龍頭寶座。

(中時新聞網)