明天開始就是清明連假，氣象專家吳德榮表示，今起至連假第2天(1至3日)受高壓迴流影響，全台天氣穩定，高溫30度以上，山區午後有零星雨，連假第3天(4日)第一波鋒面南下，北海岸、北部山區、東半部局部短暫雨，北台灣高溫將從30度以上驟降到20度，連假最後一天(5日)北台灣天氣好轉，但下周四(8日)又會有一波鋒南下。

吳德榮表示，近期兩波鋒面，4日報到的第一波較微弱，下周四8日抵台的鋒面結構比上波強，北部、東半部、中南部山區先後轉為有局部陣雨的天氣，氣溫明顯下降。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今天至周六(1至3日)全台都是多雲時晴的天氣，山區午後有雲層發展，但受到穩定大氣壓制，僅山區偶有零星飄雨，其中東部山區降雨機率較高，西半部及外島易有霧、空品不佳；溫度方面，今起至周六，白天暖熱如夏，高溫30度以上，中南部局部地區更高達35、36度，早晚稍涼。

吳德榮指出，連假第三天周日(4日)，白天微弱鋒面南下，北海岸、北部山區、東半部局部短暫雨，對桃園以南的水庫無貢獻，北台灣雲量增多，氣溫漸降，天氣轉涼，約20至22度，對其他地區影響很小。連假最後一天(5日)北台灣天氣好轉，僅東半部偶有局部短暫雨，白天北台灣舒適、中南部微熱，各地早晚涼。

吳德榮說，下個變天時間點在下周四(8日)，有鋒面報到，最新歐洲模式模擬，下周四的鋒面結構已調整得更強，北部、東半部、中南部山區將先後轉為有局部陣雨的天氣，氣溫明顯下降。但模式仍持續調整中，至於桃園以南會有多少降水，是否會對缺水有些微幫助，需繼續觀察。

(中時新聞網)