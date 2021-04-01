女星熊熊（卓毓彤）擁有G級傲人上圍，被封為性感女神的她去年被週刊報導好事近，原本與特斯拉男友傳出訂婚懷孕，未料爆出不雅片風波，熊熊驚傳流產又情斷特斯拉男。最近她出席公益畫展，不僅大展才華畫了一幅畫回敬酸民，也大方回應去年風波，坦言識人不清，「其實有些酸民講的也有道理，就是自己活該，沒好好觀察別人」。

「美胸女神」熊熊去年被週刊拍到和特斯拉男約會放閃，不久兩人傳出同居試婚，更趕進度有了身孕，小倆口準備結婚步入禮堂，未料不雅片爆出，重創兩人感情，男方提出取消婚約，熊熊更因此動胎氣流產，好友小鬼又驟逝，對此，熊熊曾分享小鬼、竇智孔和柯有倫的新歌〈扛得住〉，暗指會挺過所有磨難。

熊熊身材火辣。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

熊熊今年初自曝，出道以來被酸民霸凌了9年，還有人私訊問她：「你怎麼還不去死？」，過分行為令人傻眼，熊熊則勇敢說：「為什麼藝人就要活該被罵？我們是傷害你們了嗎？還是做了什麼天理難容的事情？」，並強調：「可以不喜歡我我真的沒差，但不用特地跑來告知，不用把自己想的那麼重要」。

熊熊創作畫作《無聲》。（圖／翻攝自熊熊 Bear Genie臉書）

據《自由時報》報導，熊熊最近為公益畫展畫了3幅畫，其中一幅叫做《無聲》，她形容攻擊她的幾乎都是男生，平時都像畫作中一樣遮住臉攻擊人，談到去年的低潮，熊熊說許多傳聞真真假假，大部分都是她的私事，不需要向外界交代，她也承認總遇到不適合的對象，常因缺愛就「戀愛腦」上身，連工作都不要了，歸咎原因就是不夠愛自己，無奈坦言有些網友批評算有道理，是自己活該，交友時沒認真觀察對方。

(中時新聞網)