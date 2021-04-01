去年大陸智慧型手機幾乎一片寂靜，今年第一季開始陸續回歸，包括小米、OPPO、vivo等，都陸續在台灣推出新品，搶灘5G市場，這也使得台灣第一季智慧型手機新品熱鬧，其中大陸品牌vivo上周所發表的全新智慧型手機X60系列vivo X60 Pro和vivo X60，自開放預購以來創下佳績，平均每日銷量較上一代X50系列成長4.2倍，今(1)日起於全通路貨到開賣，搭配中華電(2412)、台灣大(3045)、亞太電(3682)等電信資費也陸續出爐。

台灣5G進入第二年，去年缺席的大陸品牌智慧機自去年底就悄悄現身，自Realme開始，到今年的小米、OPPO、vivo等，加上還有韓國的三星S20系列，都讓台灣5G智慧機市場更加熱鬧。

且以訂價策略來看，大陸品牌也有別於以往主打「親民」，本次vivo、小米的訂價都超過2萬元，除5G機成本原就較高外，另一方面也是抓準電信業目前主推的5G資費多為999~1399元等高資費，加上推廣5G下，補貼費用也較大方。

vivo X60系列有兩款新機，分別是X60與X60 Pro，X60系列配備與光學大廠蔡司聯合研發的影像系統，以及蔡司光學鏡頭，影像處理技術強，內建「極夜模式2.0」功能，此外，vivo X60 Pro更搭載獨家技術「微雲台2.0」，防手震功能再進化，能邊走動邊拍出穩定清晰的影片，vivo X60 Pro與vivo X60售價分別為23,990元和18,990元，搭配電信資費也同出爐，以搭配台灣大5G 999元專案(綁約48個月)來說，就能0元入手vivo X60，除了享有每月傳輸量60GB，還有影音和雲端遊戲服務優惠，包括3個月myVideo與MyMusic免費、1個月GeForce NOW雲端遊戲平台免費。

(時報資訊)