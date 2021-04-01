31日隔夜美股收盤漲跌不一，在科技股領漲下，那指漲200點。拜登正式公布大規模基建計劃，與提高企業稅額等施政措施。道瓊工業指數跌85.41點或0.26%，收32981.55點，那斯達克指數大漲201.48點或1.54%，收13246.87點，標普500指數漲14.34點或0.36%，收3972.89點。不過，在景氣可望步上復甦正軌下，美股三大指數均連四季收高，月線也上漲。3月月線，道瓊、標普、那指分別漲6.6%、4.2%與0.4%。至於季線方面，也收高7.8%、5.8%與2.8%。

繼3月初簽署一份1.9兆美元疫情紓困法案後，美國總統拜登再次重磅出擊。美國最新一項總規模預估超過4兆美元的景氣復甦計劃，將分為兩個不同方案實施。

31日，拜登主要公布的是高達2.25兆美元基建計畫，並加徵企業稅額等。另一項方案由於涉及兒童保育，醫療補貼等解決家庭有關健保費用，養育小孩與教育方面等問題，並預計將於4月份推出。

拜登指出，此次最新美國基建規模，將是繼60年代太空計劃與50年代州際公路系統建立以來，範疇最大的一次。

細節來看，這個為期八年有四個執行面的2.25兆美元振興方案，0.62兆美元將用於交通運輸，包括優化美國兩萬英里的公路與街道，鐵道，機場以及港口等。0.65兆美元用於家庭生活質量改善，例如飲用水源，高速網路與住家環境等。0.58兆美元用於強化美國製造業體質，其中約砸0.18兆美元，史無前例花在民間一般產業研究與開發項目。最後，還有0.4兆美元將用於改善老年人與生活不便自理者的看護方面。

至於企業增稅，美企所得稅將由21%提高至28%。當初，是由美國共和黨將稅率從35%下調至21%的。另外，美國也計畫提高跨國企業的全球最低稅率，至少得繳納21%稅額。

不過，拜登最新約4兆美元景氣復甦方案，由於涉及的規模，範圍以及資金來源等都過於龐大，很有可能將成為國會下一個分庭抗禮的新目標。

經濟層面來看，就業研究機構ADP指稱，美國3月民間就業人數增加51.7萬人，雖達到6個月最高但略低於市場預期55萬人。至於美國3月芝加哥採購經理人指數(PMI)為66.3，創2019年2月以來新高。

至於近日成為全球金融族群最大利空的一顆炸彈，避險基金Archegos是否有涉及不法行為，美國證券交易委員會（SEC）也開啟初步調查。

據悉，SEC一直在注意Archegos基金逾200億美元持股單位，因違約遭強制平倉一事，進而造成包括百度與ViacomCBS等股價激烈變動。

個股方面，受拜登將推動美國大規模鐵公機等基建計劃，鋼鐵大軍走高。同時，電動車，環保能源與半導體概念股也都有表現空間。

蘋果收漲1.9%，瑞銀將蘋果評等從中性上修為買入，目標價也從115美元增至142美元。

微軟收漲1.7%，該公司與美國陸軍達成一項價值219億美元，且長達十年的擴增實境AR合約。

金融股走弱，摩根大通預測，捲入Archegos違約風波全球金融業者，總損失金額估計在50億至100億美元之譜。

瑞士信貸收跌3.6%，因信評單位標普將瑞信評等，從穩定下調至負面，瑞士信貸也名列Archegos避險基金的最大受害者之一。

另外，野村控股跌3.4%，高盛跌1.5%，摩根士丹利跌1.8%，德意志銀行也跌0.9%。

美國輝瑞收漲0.33%，該藥廠31日表示，與德國BioNTech一齊合作的新冠疫苗，對12至15歲青少年研究試驗中，有效程度高達100%，甚至還超過之前針對16至25歲年齡層的試驗效果。

(時報資訊)