龍湖步道位於台南市南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

龍湖步道位於台南市南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

龍湖步道獼猴出沒，民眾請遵守「不餵食、不干擾、不接觸」的3不原則。（台南市觀旅局提供／劉秀芬台南傳真）

響應開放山林政策，台南市政府觀光旅遊局去年成功爭取交通部觀光局經費補助，以總計畫經費約550萬元，辦理南化區龍湖步道整修工程，歷經5個月的努力，於今年3月完成改造，重新啟用開放民眾使用。

龍湖步道位於台南市南化區東和里龍湖寺後方，屬烏山登山步道系統的一部分，全長約356公尺、高低落差約143公尺，屬難度低可親子共遊步道，沿途還有台灣獼猴、野鳥、樹蛙、蝴蝶及多樣的原生樹種，更有1株百年雀榕夫妻樹，生態環境豐富優美，登上龍湖步道可遠眺嘉南平原及高雄山區，是遊客尋幽攬勝、登高望遠的好地方。

市長黃偉哲表示，台南市東高西低，位於台南東部的白河、東山、楠西、南化、左鎮等地區，發展出多條登山步道，各有不同的景色，歡迎大家選擇適合自己的步道，備妥必要的裝備，走進山林來趟春遊之旅，享受健康快意的好時光。

觀光旅遊局長郭貞慧表示，本次龍湖步道主要針對木棧道階梯及欄杆進行更新，工程完工後，大大提升了步道行走的舒適性，讓登山活動更親民、更安全，改善了山林遊憩品質。

4月清明連假是春遊好時機，歡迎大家來龍湖步道走走，活絡筋骨、吸收山林裡的芬多精，再順道至龍湖寺祈求今年的好運氣，或選家喜歡的咖啡簡餐館，悠閒地欣賞山嵐美景、體驗山林悠靜。

貼心小提醒：民眾若遇獼猴出沒，請遵守「不餵食、不干擾、不接觸」的3不原則，建議人猴之間保持5-10公尺的距離，以輕緩的節奏繼續行走或向原來方向默默離開，以保人猴和諧共處。

(中時 )