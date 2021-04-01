國民黨將於7月黨主席改選，中廣董事長趙少康、新北市前市長朱立倫、黨智庫副董事長連勝文、孫文學校總校長張亞中、高雄市前市長韓國瑜，以及現任黨主席江啟臣，都是外界點名的對象。國民黨高雄市議員黃紹庭直言，他也不知道誰能帶領國民黨，但眼下黨主席必須具備四大條件，第一項是「具募款能力」，緊接是「一定的學經歷與政治歷練」、「能整合國民黨各派系與力量」、「能找回泛藍流失各類選民」。

黃紹庭昨日（3月31日）接受香港媒體《中評社》訪問表示，他不知道誰能帶領國民黨，因為與其談2024年總統大選，不如先在2022年選舉站穩腳跟，否則哪有重返執政的資本？至於到底誰能帶領國民黨，黃坦言他也不知道，但他知道此刻黨主席需要具備的條件。

黃紹庭指出，新任黨主席一定要具備募款能力，畢竟現在國民黨沒有黨產，每個月光開銷就要3000萬，政黨補助款不到半年就花完，之後的公投、地方選舉，財務愈來愈吃緊，若黨主席沒有備募款能力，形同沒有糧草，大軍連動都不能動。黨主席也必須具備一定的學經歷與政治歷練，如此才能令人信服，尤其是面對廣大的中間選民。

不僅如此，黃紹庭指出，新任黨主席要有能力整合藍軍內部各個縣市、派系或力量，這個條件直接關係到的就是黨主席的「人和」與「主事手腕」。黨主席同時要有能力吸引知識份子、經濟選票及中間選民；黃表示，國民黨在2020年大選時，這一塊是有流失的，未來該如何挽回這些選民的支持很重要。

(中時新聞網)