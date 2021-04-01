在外用餐吃到異物的事件層出不窮。近日一名師大女學生，到連鎖餐廳吃牛肉麵，竟吃到水龍頭起泡器，店員將餐點的費用退還，「不好意思，我們水龍頭鬆掉，沒注意」，令她相當憤怒，「轉接頭不見沒發現不會去找嗎？」事後寫信聯繫客服反應，並希望能加強分店教育訓練。

女大生買牛肉麵卻在碗裡撈到水龍頭起泡器，令她傻眼，並將整碗原封不動帶回店裡。（圖／翻攝自Dcard）

該名師大女學生昨（3月31日）晚間在論壇《Dcard》抱怨，下課後在連鎖餐廳外帶一碗牛肉麵回宿舍，正當她要用湯匙吃牛肉時，竟撈到一個水龍頭起泡器，令她當場傻眼，差點把吃進肚的都吐出來。

女大生隨即將剩下的牛肉麵打包拿回店家，店員退還104元的餐點費，並表示「不好意思，我們水龍頭鬆掉，沒注意掉下去。」她當下幾近爆氣，但又不知道除了退錢還能做什麼。

女大生認為當下發現水龍頭起泡器不見，應要立刻去找，希望店家能多注意。（圖／翻攝自Dcard）

女大生認為店員當時的補救措施做得不好，「我只需要一個態度和合理的回應」，並非想要從中獲得補償，畢竟客人就是吃到不該吃的東西，誠心道歉說對不起是必要的，「起泡器不見都不會去找嗎？都不會懷疑是不是掉進鍋裡，還是想說算了？這樣的管理真的很不OK！」

不少人看到這段經歷，紛紛留言，「太扯了！這種東西也能掉進去，而且轉接頭不見，水變大了他們無感嗎？」、「真的好噁心，一堆垢都卡在這個起泡器上」、「這是怎麼進去的？店員的眼睛確定沒問題？」事後，女大生也寫信聯繫客服，客服表示會聯絡相關單位及主管，並加強各分店的員工訓練。

(中時新聞網)