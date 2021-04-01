大陸澎湃新聞1日報導，中共中央日前決定尹弘出任甘肅省委委員、常委、書記。3月31日，卸任了河南省委副書記、省長，尹弘正式奔赴大西北。才在一年前，尹弘調任河南時，這名「從上海來的幹部」引發當地關注，「感受到了一股江浙滬的新氣象」；與尹弘搭檔的是任振鶴，今年1月被正式任命為甘肅省長。他在湖北學習工作了37年，2017年2月後赴浙江、江蘇任職。兩名具有先發地區工作經驗的黨政一把手，將為甘肅開啟怎樣的「十四五」新局？令人關注。

報導稱，尹弘是上海本土成長的幹部。1981年，浙江湖州人尹弘考入上海工業大學，畢業後留校工作。1994年，尹弘離任上海大學團委書記，正式轉入仕途。1996年至2008年，尹弘積累了8年基層經歷，相繼擔任上海市松江縣副縣長、長寧區副區長、閘北區區長。2008年2月，尹弘成為上海市政府副祕書長。

2012年5月22日，尹弘首次進入市委常委，次月升任上海市委祕書長。2019年11月，時任上海市委副書記、政法委書記的尹弘離開上海，跨省來到河南。2020年1月正式成為河南省委副書記，省政府省長、黨組書記。

公開資料顯示，甘肅省長任振鶴同樣是有在發達地區工作經驗的官員。57歲的任振鶴是湖北鶴峰人，長期在省內工作，曾主政利川、咸寧、襄陽等地；2017年2月首次跨省履新，先後擔任浙江省委常委、組織部部長，省紀委書記、監察委主任；2019年7月再次調整，出任江蘇省委副書記。

去年12月，任振鶴西進甘肅，任省委副書記、代省長，今年1月轉正。

澎湃報導，近一年來甘肅高層人事密集調整，除尹弘和任振鶴外，還包括4名副省長─今年3月剛剛履新甘肅副省長的張錦剛，出生於1970年4月，山東威海人，是一名工學博士，履新前為中國寶武鋼鐵集團有限公司副總經理，中南鋼鐵有限公司董事長。

1966年7月出生的劉長根，是江西南昌人，曾長期在原國防科工委、生態環保部工作，2020年12月出任甘肅副省長前，係生態環境部中央生態環境保護督察辦公室常務副主任。

去年6月升任甘肅副省長的隴南市委書記孫雪濤，也是一名工學博士，1966年10月出生，安徽太和人，2011年7月赴隴南任職前一直在水利部工作。

1972年10月出生的程曉波，長期在國家發改委工作，2020年4月履新甘肅前為國家發改委副祕書長。

分析人士認為，2019年9月在鄭州召開的黃河流域生態保護和高品質發展座談會是重要節點。彼時，中共中央定調，「黃河流域生態保護和高品質發展，同京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展一樣，是重大國家戰略」，日前公布的《「十四五」規畫綱要》則進一步明確了這一區域重大戰略的分量。

公開報導顯示，自2019年10月以來，黃河流域涉及的9個省區均進行了黨委／政府一把手調整。其中，山西、陝西和甘肅為「雙調整」，尹弘則是一年多內兩次調整。

對甘肅而言，雖有敦煌莫高窟、嘉峪關這樣的文旅資源，也有蘭州大學這樣的老牌大學，但新世紀以來競爭力明顯下降，不僅經濟上被貴州、雲南等兄弟省分超越，2020年GDP總量剛剛跨過9000億元人民幣，生態上問題事件更頻頻見諸報端，從騰格里、祁連山到最近的敦煌防護林，「甘肅怎麼辦」的擔憂從未停止。無不期待先發地區的改革開放經驗能帶去一個「新甘肅」。

(中時 )