總統蔡英文因2019年競選連任期間，被爆出「假博士」爭議，台北地檢署認為彭文正在YouTube「政經關不了」的言論未經合理查證，31日依妨害名譽罪起訴彭文正。隨後，臉書粉專「政經關不了」指出將全面還擊，並在一天內瘋狂PO出14篇貼文正面迎擊，甚至酸說「假博士提告真博士？笑屎人」。

彭文正遭起訴後，「政經關不了」臉書宣示，「政治審判，我們會全面還擊」。要如何反擊？彭文正昨接受TVBS專訪時笑說，這要問小編，而他自己是滿心歡喜、求仁得仁。

對於北檢起訴書指出，彭文正是為報私怨，且為了網路節目更高的訂閱數及點閱率，進而增加收益，一再謾罵蔡英文，另於臉書貼文攻擊蔡。政經關不了臉書則反擊指出，「鄉親啊！告訴北檢，你們是被騙來增加點閱率的嗎？」

彭文正遭起訴，臉書粉專「政經關不了」指出將全面還擊。（圖／摘自政經關不了臉書）

「政經關不了」認為，同理可證，蔡同學的博士學位是假的，北檢是因屈服於蔡同學淫威，為了圖利彭文正，增加網路節目點閱率及訂閱數而起訴彭P。

「焦糖」陳嘉行見狀也在臉書寫下，檢察官以加重誹謗罪起訴「Porn P」。「政經關不了」臉書馬上回擊，表示2年分享500多本書的焦糖陳嘉行，文學造詣看來沒多大長進，果然是靠10萬個讚進去讀中山大學碩士生，「只會滿口Porn（A片）來Porn去」。

此外，總統府發言人張惇涵也被點名，「政經關不了」更模仿民進黨立委王定宇的早安打卡發文，酸說，「我要開始今天的博士論文口試囉，加油！啊…不對…我人在美國波士頓啊…」。

彭文正昨接受TVBS專訪時則對此感到「滿心歡喜」，鼓勵支持者不要起餒，公平正義永遠站在堅持的那方，表示「蔡同學能當總統多久」，並喊話「蔡同學，好膽麥走」。

(中時新聞網)