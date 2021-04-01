「AMPA台北國際汽機車零配件展」實體展將於4月14日至17日於南港展覽館1館登場，AMPA系列展主辦單位-外貿協會表示，線上展的「AMPA Online」提前於4月7日上線，展示一個月，將助攻參展商數位轉型。

外貿協會為即將於4月14日於南港一館展出的實體展暖身，將2021年「AMPA Online」率先於4月7日上線，展示一個月。參展商透過生動的虛擬攤位結合數位產品型錄、影音功能、互動人偶，以及即時文字與視訊洽談，與訪客零距離接觸。貿協為協助近500家線上展參展商順利於線上布展並瞭解平台功能進而與買主洽談，特於3月29日-3月31日分別在台中、台南及台北辦理3場教學工作坊，共有96家廠商參與，肯定線上展人性與科技結合的功能，期待4月7日登場的線上展帶入新訪客新商機。

外貿協會因應疫情推出嶄新線上展，串接實體展，虛實整合展覽參展商展品形象與內容。「AMPA Online」希藉由巡迴北中南辦理的3場教學工作坊，輔導參展商善用線上數位影音工具和線上接洽管道，手把手教學如何上傳並優化攤位形象及產品型錄，查看即時數據、追蹤買主動向以利後續行銷，協助業者在疫情下仍能觸及跨國跨產業的新訪客；助供業者數位轉型及數位行銷，部署疫後汽機車產業新局面。

「AMPA Online」已吸引近500家參展廠商報名，包含參與國際電動車供應鏈的大亞電線電纜、富田電機、致茂電子、和勤精機、健和興端子及飛宏科技等業者；實體展規模也吸引380家參展商使用730攤，將成為全球首發的汽機車零配件專業展。

(時報資訊)