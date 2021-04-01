衛福部長陳時中上月29日在立法院詢答時指出，目前與BNT沒有更進一步的進度，雙方完成簽約的可能性越來越小，藍營則屢屢質疑，台灣在BNT疫苗上處處碰壁，主要是因為衛福部選擇跳過代理商，直接與原廠聯繫。但昨宅神引述外媒報導表示，擁有BNT疫苗大中華區的上海復星醫藥已表態「願意提供台灣復必泰（BNT162b2）疫苗」，讓他直酸，陳時中又被將了一軍。

街訪／我OK你先打VS我先打沒關係 疫苗打不打民調超驚人

BNT與上海復星醫藥公司簽有協議，由復星獨家開發並在中國大陸、香港、澳門和台灣出售使用BNT／輝瑞的mRNA技術所製造的新冠疫苗。但台灣的防疫指揮中心繞過代理商、直接與原廠洽談，這個議題在2月時就曾引發爭議，藍營不少人皆批陳時中因意識形態，害我們在採購疫苗上進度嚴重落後。

而陳時中29日在立法院表示，目前雖然有與BNT持續洽談，但全球供應鏈有問題，對方希望緩一緩，但如果要緩到數個月後就不需要了，因此完成簽約的可能性是越來越小。

但宅神朱學恒昨晚在臉書引述外媒彭博最新報導，指擁有BNT疫苗大中華區的上海復星醫藥表示「願意提供台灣復必泰（BNT162b2）疫苗」，讓他也忍不住直言陳時中又被將了一軍，並稱台灣在疫苗方面的「商業採購」能搞成這樣也真是令人佩服，不知道側翼這樣要怎麼作圖了。

據該報導，擁有BNT疫苗大中華地區代理權的上海復星是在昨天的一項說明會中表示，願意提供台灣與輝瑞合作的疫苗，並表示此行為是有責任且有義務性的。BioNTech在部分國家是與輝瑞合作生產疫苗並申請使用許可，但上海復星在去年2月就花費8500萬美元的授權費與5000萬美元購買BioNTech股份，取得BioNTech在陸港澳台的代理權，可以說是大中華地區購買BNT疫苗的唯一途徑。

上海復星的說法引發網友討論，表示「有權做決定的是代理商，當權者偏偏想違反商業法規，結果就是沒有結果」、「在商言商，台灣就是大中華的市場之一，但台灣官員還是要如癡漢般傻傻等回覆！唉！自己把路走死」、「笑死，總有一天能搞到BNT撤銷上海復星的代理權？如同美國總有一天會承認台灣國？」、「繞了一圈，終於又回到原點」。

(中時新聞網)