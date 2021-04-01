鳳梨每年盛產期約在3～7月，此時期氣候溫暖且陽光充足，鳳梨特別香甜多汁，今年由於果實成長期間日夜溫差大及水分偏少，有利糖份累積，甜度及風味更勝以往，想要品嘗果香滿溢的鳳梨好滋味，就從現在開始。台南區農業改良場特別提供鳳梨選購的小祕訣，教您如何挑選好吃的鳳梨。

鳳梨通常由屏東開始一路往北至南投進入盛產，鳳梨品種中以台農17號（金鑽鳳梨)最受消費者喜愛，也是外銷主力品種，約占總栽培面積的8成以上，此外還有肉細香甜的臺農16號（甜蜜蜜鳳梨）、味甜香濃的台農19號（蜜寶鳳梨）、雪白細嫩的台農20號（牛奶鳳梨）、巨無霸的西瓜鳳梨（白節仔）、最新推出的台農23號（芒果鳳梨）及其他品種鳳梨陸續上市，不同品種都各自有其獨特的口感和風味。

台南區農業改良場提供幾個鳳梨選果小訣竅給大家參考：

1.大小及外觀：家庭食用優先挑選中小果，約1-1.6公斤，果實結實飽滿呈短圓筒狀，果目大而平展，無裂縫及碰傷，冠芽新鮮及大小適中，果柄切口小且新鮮者為佳。

2.色澤及香味：果皮有光澤且轉色金黃，早春挑選轉黃2／3至全黃者，酸度較低，入夏氣候變熱，挑選轉黃1／3～2／3即可，以散發濃郁香氣者為最佳。

3.彈指神功：用手指輕彈果實，聲音清響者稱為鼓聲果，其肉質細緻且耐貯放，轉黃程度越高，甜度及風味越佳，室溫下可儲放約1周，是購買的首選；若聲音悶沉似彈手臂者為肉聲果，多汁低酸，纖維稍粗，不耐貯放，天氣熱時易有發酵味，要儘早食用。

(中時 )