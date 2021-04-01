長榮海運貨輪長賜輪卡埃及蘇伊士運河6天估計造成至少10億美元（約新台幣288億元）損失，潛水員今天開始檢查船身，負責釐清卡船事件始末的調查人員則已登上長賜輪。

率領調查行動的席亞夏（Sayed Sheasha）今天下午登船，他告訴路透社，他將探究船隻適航性及船長的各項行動以釐清事發原因。

蘇伊士運河（Suez Canal）消息來源表示，潛水員已開始檢查目前停泊在大苦湖（Bitter Lake）區的長賜輪（Ever Given）船身。

席亞夏表示，長賜輪船長承諾會全力配合調查；蘇伊士運河管理局（SCA）主席雷比（Osama Rabie）則於今晚告訴地方電視台說，長賜輪「將留在湖區直到調查結束為止」，還說調查沒有確切期限。

雷比同時表示，調查人員今天對船員進行問話。

雷比告訴另外一家電視台說：「破壞與損失多大以及挖泥船的費用，都將一一計算，估計金額將達10億美元或稍微更多。這是本國的權益。」雷比並未確切指出誰將支付這筆費用，也沒說明埃及是否已展開索賠。

400公尺長的長賜輪23日在蘇伊士運河擱淺，在運河南段打斜堵住這條歐亞間最短航運通道，打亂全球供應鏈，29日才重新浮起脫困。

蘇伊士運河管理局表示，今天運輸已回復正常，共有81艘船通過運河。埃及船務業者Leth Agencies則表示，運河重新開放以來已有163艘船通過運河，另有292 艘船仍在排隊等待通行。

長賜輪卡運河癱瘓交通預料將引發一波索賠潮，保險集團「倫敦勞合」（Lloyd's of London）預計「大筆損失」。據倫敦勞合主席卡內基－布朗（Bruce Carnegie-Brown）說法，金額可能高達1億美元或更高。

長賜輪並非長榮海運自有船，而是向日本船東「正榮汽船株式會社」租用，且「長賜輪」在巴拿馬註冊，船籍屬於巴拿馬。路透社報導，正榮汽船目前尚未因為長賜輪卡運河事件收到任何保險索賠或法律訴訟。

(中央社)