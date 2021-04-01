【愛傳媒黃文博專欄】主委流淚了，溫情地指著台下罹患肺腺癌的友人，印證減碳的重要，暗指藻礁與接氣站必須二擇一的必要。

很感人。經過那麼多年，你我身邊不乏罹患肺癌與肺腺癌的親友，卻從未聽到政府高官因此而落淚，因此而檢討魯莽躁進的能源轉型政策，因此而降低燃煤發電，因此而理性考慮核電的階段性替代角色，更別說因此而為了「選舉效益優先，大眾健康再說」向人民謝罪。

所以，主委的眼淚，可能是政府心軟的第一滴淚嗎？如果是真的，我們的肺還有希望不會太快被廢了。

說來淒涼，執政高官的一滴眼淚，是用百姓因罹病而掉的千萬滴眼淚換來的。什麼世道？竟需黎民塗炭方能喚醒今上俯聽民瘼。

上面這段文字純粹是我過於天真的假設，你我心知肚明，不會發生！主委的眼淚，跟心軟無關，或許跟心急有關。銜命穿梭溝通，急著使命必達後漂亮覆命。

急什麼？當然急，綠能遙遙無期，燃煤加燃氣占八成，才能呼攏實踐非核家園口號。至於廢核的代價是廢肺？不重要啊。

你的肺會廢掉，可能是你生活習慣不良，可能是家裡沒裝熱交換系統，最可能是因為對岸吹來的烏煙瘴氣。

政府都盡力提高天然氣發電、減少燃煤發電了，就像在一大塊老鼠藥裡揉進一小塊靈芝，都做到這樣了，你還要說是錯誤能源政策廢了你的肺嗎？太刁民了吧！

主委的眼淚，若是為了每年增加一萬多人的肺癌患者所流，我感動。敢在政府高官中第一個為罹癌民眾流淚，我佩服，是條漢子。

但是，上面這段文字好像又是我不切實際的想像。主委的眼淚，似乎沒有那麼博愛，應該沒有那麼濫情，更不會那麼輕彈啦！

主委的眼淚，讓我想起魯伯特之淚（Prince Ruperts Drop），這一顆滴入水中自然形成的蝌蚪狀玻璃，頭粗圓，尾尖細，具有極端的物理性質。

朝粗圓頭部近距離擊發子彈，子彈碎裂，但玻璃完好無缺。朝尖細尾部輕輕施壓，整個玻璃瞬間粉碎。同一顆玻璃淚珠，一端看似無比堅強，另一端則異常脆弱，矛盾併存。

主委的眼淚，同樣矛盾併存。一端不捨友人罹患肺腺癌，感性溫情。另一端堅持擁護魯莽躁進的能源政策，頑強固執。

現今執政高官，頗多具有此種矛盾併存的特質。例如水果外銷大陸，一端不捨龐大的大陸市場，連詛之咒之的兩岸貨貿協議都不願廢掉，牢抱不放。

另一端對大陸提出的產品品質疑慮，幾乎一律反射性地自我防衛，斥責、反駁、嗆聲，一副寧為玉碎、不為瓦全的強硬姿態。左看他們，像極了精算商機的商人，右看他們，則像極了拋利就義的志士，真的非常魯伯特之淚！

我從來沒想到，物理領域的魯伯特之淚，竟能在台灣獲得實證。

令人傷感的是，執政當局比比皆是的矛盾併存施政，製造出一顆又一顆的魯伯特之淚，這些不穩定的淚，隨時有瞬間粉碎的危險。

面對魯伯特之淚政府，平民百姓也只有搖頭掉淚的份了。

作者為資深品牌專家

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●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)