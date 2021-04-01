美股周三漲多跌少，台北股市今（1日）開盤以16538.28點開出後，隨即一舉跳升至16602.47點，指數創下歷史新高紀錄，大漲170點。台積電ADR上漲2.79%，推升股價開盤上漲11元，來到598元。

美國總統拜登宣布2兆美元基礎建設計畫的相關細節，投資人觀望之際將目光重回高成長的科技類股，包括蘋果、微軟、臉書都漲逾1.6%，特斯拉則大漲逾5%，那斯達克指數收盤大漲201.48點（或1.54%），收在13246.87點；標普500指數終場上漲14.34點（或0.36%），收在3972.89點；費城半導體指數終場上漲80.40點（或2.64%），收在3124.94點；僅道瓊工業指數下跌85.41點（或0.26%），以32981.55點作收。

台北股市31日開低走低，台積電、鴻海同步走弱，電子股回檔，金融、傳產也無力撐盤，終場下跌123.77點，收在16431.13點，成交值新台幣3328.83億元，外資及陸資賣超165.29億元，投信買超2.24億元，自營商賣超17.44億元，三大法人合計賣超180.49億元。

雖然股市在高檔傳出有泡沫化疑慮的聲音，法人表示，清明連假前夕，買盤追價意願較弱，台股前一交易日雖然下跌123點，目前仍在萬六之上高檔震盪，今天是第2季開始的第一天，投資人可以好好檢視手中持有個股的基本面、業績面以及未來前景，汰弱留強，為第2季投資做好準備。

(中時新聞網)