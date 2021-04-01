福原愛和江宏傑傳出婚變，更在橫濱被拍到和一名男子約會過夜，因此傳出不倫戀，而她近來把母親接回日本照顧，被外界推測是鐵了心決定離婚，讓這段婚姻岌岌可危，如今傳出早在她懷第一胎時，夫妻倆關係就已經生變，主要是當時身心煎熬想求醫，卻遭到江宏傑百般阻止。

根據日媒《週刊文春》報導，福原愛友人透露她懷第一胎時，就遭受江宏傑的言語暴力，導致身心飽受煎熬，甚至出現不正常出血等症狀，原本要去精神科求診，卻遭到江宏傑阻止，認為若被台灣經紀公司得知此狀況，屆時局面恐怕難以收拾，百般阻止不讓她到醫院看醫生，友人更不諱言「她和江先生的夫妻生活已經到了極限」。

福原愛受日本隊徵召，今年元旦返回日本，由於疫情升溫只得暫時留在日本生活，即便夫妻倆分隔兩地，卻傳出仍受到江宏傑的精神言語暴力，像是開設新公司沒事先告知慘遭開罵，也讓福原愛身心俱疲陷入低潮，此時A先生便成為商量及宣洩情緒的對象，原本還擔憂讓他無端捲入不倫戀風波，沒想到A先生卻被踢爆已經是人夫身分，據悉福原愛得知實情後情緒崩潰。

福原愛傳出曾視訊提離婚，讓江宏傑數度在錄影時淚崩，如今友人也透露兩人離婚進度，福原愛目前最擔心的是在台灣的孩子，原本希望在兒子4月生日前返回台灣，並聘請律師進行離婚協議，但怕回台灣會被媒體包圍，加上隔離問題，暫時無法確定返台時間，至於江宏傑則是明確告訴福原愛「不會把孩子交給她」，雙方關係陷入膠著。

(中時新聞網)