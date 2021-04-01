台灣水情嚴峻，至今遲遲等不到大規模降雨解渴，氣象局長鄭明典今天在臉書貼出過去3個月的降雨距平(降雨偏離氣候平均值的量)，指出這次的乾旱很有針對性，只有台灣附近區域的降雨是比氣候平均值少，「範圍不大，就衝著台灣來！」

鄭明典表示，這次的乾旱好像很有針對性，範圍不大，就衝著台灣來。(翻攝自 鄭明典臉書)

鄭明典今早在臉書PO出一張圖，分析過去3個月的降雨量偏離氣候平均值的地區，綠色區域代表的是比氣候平均值多雨，棕色則是比氣候平均值少雨，圖中最大棕色區塊最大綠色區塊緊鄰，表示南太平洋熱帶對流區、即南太平洋輻合帶明顯偏弱，位置稍稍偏西南。

鄭明典說，北半球赤道附近一條東西向綠色區塊，表示北半球的間熱帶輻合帶有提早活躍的趨勢。而紅色圈起來的就是台灣，可以看出這次的乾旱好像很有針對性，範圍不大，就衝著台灣來。

對此，網友紛紛留言：「乾旱的台灣地區」、「真的很硬」、「跟菲律賓借水吧」、「挫賽，麻煩大了」、「感覺颱風也不太會進來台灣」。

據氣象局昨天公布的季長期天氣展望指出，4月雨情依然不樂觀，5月及6月雨量正常至偏少。未來一季(4月至6月)全台平均氣溫正常至偏暖。最新天氣模式預測4月台灣以副熱帶高壓影響為主，天氣相對暖和穩定。氣象達人彭啟明也表示，到五月中上旬台灣的降雨都偏少，乾旱的壓力恐持續擴大。

今年4月至6月東亞溫度、雨量預報，顯示4月雨情依然不樂觀，5月及6月雨量正常至偏少。(翻攝自 報氣候 - 中央氣象局臉書)

(中時新聞網)