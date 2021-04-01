國民黨團列出民進黨高齡千歲酬庸團。（國民黨團提供）

立法院昨協商今年度國營事業預算，國民黨團提主決議要求「公股企業董事長、總經理等，初任年齡不得逾65歲」，欲打擊國營事業高齡肥貓，被民進黨團拒絕，對此，國民黨台北市議員王鴻薇譏諷，民進黨根本把國營事業當養老院在用！原來這就是真正的長照2.0？

立法院昨（3月31日）協商今年度國營事業預算，國民黨團提案「公股企業董事長、總經理等，初任年齡不得逾65歲」，欲打擊高齡酬庸肥貓，被民進黨團拒絕，國民黨團便宣布此後退出國營事業協商。

國民黨團更列出民進黨「千歲酬庸團」，國民黨團書記長鄭麗文說，前10名每位初任均逾65歲，兆豐金控董事長張兆順，初任年齡68歲，現已71歲；中華顧問工程司董事長林陵三出任時「高齡」75歲，今年78歲，3月剛卸任。

對此，王鴻薇今（1日）在臉書發文表示，民進黨根本把國營事業當養老院在用！原來這就是真正的長照2.0？日前國民黨團所提通案第10案「公股企業董事長、總經理等，初任年齡不得逾65歲」目的在於規範國營事業、法人、負責人、經理人有年齡上的限制，沒想到遭民進黨團強力反對。

王鴻薇指出，其中遭到點名的，中華顧問工程司董事長林陵三出任時「高齡」75歲，兆豐金控董事長張兆順，初任年齡已經是68歲，現在已經是71歲，這些人想必對民進黨貢獻良多，頤養天年，後半輩子讓民進黨照顧的服服貼貼。

王鴻薇感嘆，以前有句話叫，「男怕入錯行，女怕嫁錯郎。」現在看起來，人人都怕入錯黨！加對政黨，「幫你量身訂做擔任國營事業財團法人的董事長，什麼法規障礙幫你封殺擋下，保證你滿意，高喊厲害了我的民進黨」！

(中時新聞網)