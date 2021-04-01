大陸央視新聞1日報導，3月31日，北京市政府規畫和自然資源委員會和北京市住房和城鄉建設委員會聯合發布今年度第一批次商品住宅用地出讓公告，共計30宗，土地面積約169公頃，建築規模約345萬平方米。這是北京貫徹落實中共中央、國務院「房子是用來住的，不是用來炒的」定位、及「穩地價、穩房價、穩預期」決策部署，堅持租購並舉、加強供需雙效調節、引導市場理性競爭、保持房地產市場平穩運行的重要舉措。

報導稱，這次集中供應的30宗專案共涉及12個行政區。位於中心城區專案15宗，建設用地面積約73公頃，占比約43％。位於多點及副中心地區專案11宗，建設用地面積約72公頃，占比約43％。位於生態涵養區項目4宗，建設用地面積約24公頃，占比約14％。

報導稱，在2021年商品住宅供地工作中，北京市規畫自然資源委聯合北京市住房城鄉建設委，會同相關區政府等單位，建立了「房地聯動、一地一策」會商機制，加強精準調控。

為落實中央及北京市委、市政府土地供應向租賃住房建設傾斜的精神，建立多主體供給、多管道保障、租購並舉的住房保障體系，今年土地供應計畫中，明確租賃住房用地供應指標為300公頃，將其占住宅用地比重由2020年的13％提高到30％。因此，本次集中供應的地塊中在中心城區、三城一區範圍或軌道交通站點周邊區域選取了15宗專案，採用競配建「公共租賃住房」面積交易方式，占比達到50％。

報導指，特別值得注意的是，在本次集中供應的項目中首次引入了房屋銷售價格引導機制，未來上市房價作為重要政策工具之一，由過去預售環節引導前置到土地出讓環節，由住建、規自部門、區政府組成聯席會，共同研究每一地塊房屋銷售價格指導意見，並在公告期對外告知，開發企業在土地競買環節將提交房屋銷售的價格承諾，作為未來辦理預售的前置條件。

在戶型限制要求方面，近2／3的專案設置了套內「70／90」戶型要求，兼顧剛需及改善型需求，增強開發企業對戶型設計的靈活度。

此外，為落實總規中提出的建設國際一流和諧宜居之都的要求，本次集中供應的專案中大部分都設置了投報高標準商品住宅建設方案環節，通過設置地價上限、預留合理利潤空間，引導開發企業主動提升住宅品質。

(中時 )