外送平台戶戶送（Deliveroo）周三在倫敦股市首日掛牌一度暴跌30%，拖累歐洲股市表現，但泛歐STOXX 600指數季線連4紅、單季勁揚7.8%的表現仍然亮眼。

周三收盤，泛歐STOXX 600指數小跌0.24%，收在429.60點，距離疫情爆發前的高點（433.9點）仍僅一步之遙。

泛歐STOXX 600指數3月收漲6.2%，今年首季收漲7.8%。在經濟解封題材帶動下，汽車、銀行與休閒旅遊等對經濟情勢敏感的類股本季表現最佳。

投資人對其「零工經濟」（gig economy）模式與高估值存有疑慮，戶戶送周三一開盤即暴跌30%，跳空跌破首次公開發行（IPO）價格390便士（pence），盤中最低一度觸及271便士，終場跌逾26%。基於該IPO定價，戶戶送上市前估值已達76億英鎊，但仍低於原先預期。

其歐洲同業Just Eat Takeaway與快遞英雄（Delivery Hero）則分別收漲1.45%與0.96%。

瑞典時裝公司H&M上季虧損，股價下跌2.8%。在回應中國因新疆棉爭議而掀起的抵制風波時，H&M財務長表示，目前在中國約有20家門市關閉。

美國對沖基金Archegos Capital因無力追加保證金而遭到斷頭，，慘賠的瑞士信貸（Credit Suisse）股價連跌第3天，終場收跌4.9%。

波蘭電子遊戲開發與發行商CD Projekt公布的新策略令投資人失望，終場股價重挫12.57%，在STOXX 600成分股中表現最差。

法國IT服務公司凱捷（Capgemini）調升中期利潤目標，股價微升0.07%。

其他消息方面，由於法國疫情持續升高，總統馬克宏周三宣布實施第三度全國封鎖措施，時間將持續4周。大學以外的各級學校，包括托兒所、小學與國高中都將關閉，並改為線上教學。若無必要原因，個人活動範圍不得超過住家方圓10公里。晚上7點到早上6點的宵禁也將維持不變。

其他個別股市方面，德國DAX指數在周二首次漲破15,000點後幾近收平，英國富時100指數收跌0.86%，法國CAC 40指數收跌0.34%，義大利富時MIB指數微升0.05%，西班牙IBEX 35指數跌0.18%。

(時報資訊)