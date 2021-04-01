高雄中山大學獼猴之亂難解，日前有外送員將餐點送至國立中山大學時，卻驚見一名女大生拿著手槍前來取餐，嚇得外送員不知所措，隨後了解原來是為了防猴掠奪、保住餐點，並當場目睹2隻獼猴看到女學生拿「傢私」嚇得不敢靠近。高雄市農業局表示，女學生用BB槍嚇猴子，屬於正當防禦，並未違反野生動物保育法。

高雄市農業局表示，獼猴已非保育類動物，依「野生動物保育法」，若遇野生動物危及公共安全及人類性命之虞者，可進行適當防禦，女學生的做法是為了保護食物不被搶奪，利用BB槍嚇唬獼猴，算是正當且適當防禦，並未違法。

日前有網友在臉書社團「報廢1公社」貼出一段影片，外送員抵達學校宿舍後，欲取餐的女學生卻拿著一把「BB槍」從宿舍走出，緩緩靠近外送員，讓外送員心驚膽跳。

幸好答案很快揭曉，畫面突然有獼猴現身，且在一旁虎視眈眈，覬覦學生手上的餐食，但因為見到女大生持槍不敢靠近，女大生才順利將美味的餐點帶回宿舍享用。

中山大學位於高雄柴山，是著名觀光景點，也是獼猴群的棲息之處，獼猴過剩問題存在已久，猴群大搖大擺路過校園，中山大學師生早已見怪不怪，調皮的獼猴見到香噴噴的美食更是不會放過，時常無理出手搶奪，若學生們略有反抗，猴子還會立刻化身「齊天大聖」對其怒吼，甚至攻擊人群，令學校師生相當頭疼。

目前仍在學的吳姓女大生指出，自己2年來已經被搶了3次，每次「遇害」她都只能把餐點白白送給猴子，就怕猴子爬上身對她進行攻擊。也有網友指出中山大學的猴子惡名昭彰，自己也吃過虧，只是停車喝口飲料，就有2、3隻猴子圍上來搶奪，剛買來的珍珠奶茶就被硬生生扯破。

中山大學學生表示，平常猴群都會在宿舍門口等待，一看到有人拿著食物經過，或是見到外送員前來送餐，就會追過去搶食，由於猴子搶食事件過於頻繁，舍監都備有空氣槍，以備不時之需，而學校警衛更會定時到定點對空鳴槍，藉此驅趕校園內的猴群。

台灣獼猴共存推廣協會祕書長林美吟指出，由於猴群熟知人類生活，看到塑膠袋就想到食物，建議學生取餐時可迅速放進其他材質的袋子並護在胸前，快步回到宿舍，猴群不會窮追不捨，雖然使用空氣槍護食不會開罰，但不是很好的作法。

(中時新聞網)