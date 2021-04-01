為提供台南科學園區與周邊區域間更便捷道路網，台南市府工務局已順利完成園區特定區內5-40m、10-30M（安定東路向東延伸）計畫道路開闢工程招標，即將於清明節過後5月動工，預計年底可完工通車。

工務局表示，開闢5-40m、10-30M計畫道路將提供安定交流道下來車輛可直接由安定東路進入南科，不必繞道南科七路，串聯台南科學園區北半部區域交運需求、完善防救災道路連結周邊路網系統，串連周邊都市計畫區路網系統，促進地區產業經濟發展。

工務局表示，市府為因應南科將帶來大批就業人潮所需求的交通問題，於南科特定區北側開闢5-40m＆10-30M兩條計畫道路，可紓解分散台南科學園區中央（南科七路）及直加弄大道交通，通往高速公路國道1號直接銜接安定交流道，分擔市道178線尖峰時間車流，使交通更為便捷，以紓解交通尖峰帶來的車潮壅塞問題，並提升路網運輸效率。

5-40M計畫道路開闢工程長度約970公尺、寬度40公尺，預計於111年完工；10-30M計畫道路長約270公尺、計畫寬30公尺，預計於110年底完工通車，兩條道路總經費約9.7億元。

5-40m、10-30m道路完工後，可提供台南科學園區之急速擴建需求引致的交通問題及減少運輸成本，並改善周邊地區居民及通勤人口往來交通問題，建立完善地區交通路網，並提供產業支援區及台南科學園區交通連結建立完善地區交通路網，促進經濟發展。

(中時 )