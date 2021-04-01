美國貿易代表署剛公布貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，甚至認為在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食品安全疑慮。國民黨副祕書長李彥秀今早指出，美國貿易代表署的說法，證明了目前民進黨政府標示豬肉產地國籍，是錯誤的食安政策。更加凸顯出民進黨與美方溝通不良，做出沒有意義的退讓，不但犧牲了國人的健康，也無法獲得美方的認同。

李彥秀說，肉品標明產地，無法說明肉品是否安全，正是國民黨始終不願將萊豬與美豬劃上等號的原因。在國人對於萊劑仍有相當多疑慮的前提下，民進黨目前的政策，的確就是暗示美豬就是萊豬，引發美方不滿並不意外。

她說，民進黨過去宣稱，標明是否含有萊劑，可能涉及歧視。美國貿易代表署的說法更是打了民進黨的說法一記耳光！標示是否含有萊劑，跟標示是否為基因改造一樣，都是更為精確的食安管理。

李彥秀大歎，今天是四月一日愚人節，我們多希望萊豬開放政策，是個糟糕的愚人節玩笑，而不是真實上演的鬧劇。

(中時 )