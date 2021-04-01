大聯大投資控股公司副總經理林春杰、執行長室特別助理陳凱琳，涉嫌於前年大聯大入股文曄科技的重大訊息公布前，提早買進文曄科技股票，涉嫌《證交法》內線交易罪，2人總計獲利3萬多元，台北地檢署31日指揮調查局台北市調查處，兵分4路搜索約談林春杰、陳凱琳等人到案。檢方訊後，諭令林春杰20萬元交保，陳凱琳及同案被告林淦偉各以10萬元交保。

檢調調查，大聯大於2019年11月12日16時51分15秒，於公開資訊觀測站公告，擬透過公開收購方式，以每股45.8元取得文曄科技3成股權。

林春杰、陳凱琳2人事先透過管道獲知重大消息後，林春杰涉嫌於2019年11月間，買進文曄股票15張，待股價因併購消息公開後，賣出5張，獲利約3萬餘元。

另陳凱琳則涉嫌於2019年10月間，涉嫌事先買進大聯大股票32張，之後於去年2月賣出5張，套利約千餘元。

(中時 )