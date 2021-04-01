進入4月第一個交易日，台股加權指數1日開在16,538.28點，大漲107.15點，台積電（2330）開在598元，大漲11元，DRAM族群南亞科（2408）受美股美光盤後大漲的利多消息帶動，早盤大漲逾6％，指數一度躍過16,600點關卡，再創歷史高。

市場對美國總統拜登即將揭露的基礎建設方案深感期待，激勵電動車、太陽能與半導體類股跳高，也帶動標準普爾500指數、那斯達克指數及費城半導體指數全面走揚，其中，標普500盤中一度逼近4,000點整數大關。

美股道瓊工業平均指數3月31日下跌0.26％（85.41點）、收32,981.55點。那斯達克指數上漲1.54％（201.48點）、收13,246.87點。費城半導體指數上漲2.64％（80.4點）、收3,124.94點。

大型本土投顧指出，過去短短幾個交易日，加權指數從低點彈升了超過600點，並一舉扭轉了月線下彎的劣勢，再次回到所有均線之上，距離歷史新高僅是一步之遙。

而這段期間道瓊指數也同步再創新高，顯示在資金面依舊寬鬆與對景氣強烈復甦的預期下，美債殖利率與美元指數的走升已不再是多方的包袱。

展望台股後市，外資轉賣為買之後，能否繼續擴大買，自然成為台股過高的關鍵，而從櫃買指數領先創下13年新高也可看出，就算外資買盤熄火，市場上短期交投的重心仍會落在中小型股身上，對後市無須過度擔憂。

IC設計是維繫盤面人氣最重要的族群，也是過去一周來走勢最強、最整齊的族群，不過，許多中小型股僅有題材卻欠缺基本面，投機氣氛十分濃厚，操作上也要避免追高，該族群中，以聯發科與聯詠表現最為穩健。

預料台股短線仍將呈現震盪的走勢，目光可持續關注在具有題材的中小型股身上，並以適度的資金水位來擇優操作，只要帳上獲利未拉開，不貿然增加持股水位。

(工商 )