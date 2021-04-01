晶圓代工龍頭台積電（2330）啟動3年1,000億美元（約新台幣2.85兆元）大投資計畫。台積電表示，台積電正進入一個成長幅度更高的期間，預計未來幾年5G和高效能運算（HPC）的產業大趨勢，將驅動對於我們半導體技術的強勁需求。此外，新冠肺炎疫情（COVID-19）的大流行也加速了各個面向的數位化。

台積電表示，為了因應市場需求，台積電預計在接下來三年投入1,000億美元增加產能，以支持領先技術的製造和研發。台積電與客戶緊密合作，為得以持續支持客戶需求。至於有關台積電漲價或停止價格折讓部份，台積電重申不評論價格問題。

台積電總裁魏哲家對IC設計客戶發布公開信中指出，已經看到了一個結構性和根本性的潛在巨大需求趨勢不斷成長，包括了5G及HPC。新冠肺炎疫情大流行改變了全球經濟運作，數位轉型讓科技與半導體成為每日生活不可或缺的元素。台積電團隊清楚認知客戶端在產能不足問題，台積電努力增加產能，過去12個月當中產能利用率超過100％運作，仍無法滿足所有客戶需求，所以台積電決定採取一些行動，包括未來三年投資1,000億美元增加產能，並支持先進製程技術研發。

(工商 )