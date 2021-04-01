媒體人彭文正、台大法律系名譽教授賀德芬、教授林環牆等人，於2019年蔡英文競選總統連任期間，質疑其博士論文作假，遭蔡控告。昨日（3月31日）台北地檢署認為彭的言論未經合理查證，依妨害名譽罪起訴。網紅「比特王」質疑：「拿出畢業照很難嗎？」認為蔡與北檢，應思考的是，為何一個人的博士學位會被質疑至此；此話在網路掀起正反論戰。

針對北檢起訴彭文正遭妨害名譽罪，比特王昨日在臉書發文質疑：「拿出畢業照很難嗎？只會起訴媒體人，怎麼不想想為什麼一個博士學位，會被質疑成這樣？」比特王更直言：「欸！到底是2個博士還是1.5個博士？這麼威的博士怎麼一張照片都沒有？」

文章一出，獲得4000個讚、400則留言與300次分享。網友紛紛回應：「還是彭P的那句話：不可告人、所以告人」、「今晚聽到彭P多了兩句：心虛告人、不敢見人」、「通常有兩種情況是很為難的，一是真的拿不出來，另一是拿出來失面子不能看的」、「事情就是要越弄越火熱，才會有更多人關注它，相信彭P是沒在怕的」、「小英人緣有這麼差嗎？」「照理說博士班同儕應出面與有榮焉力挺才對吧」、「不會連任何一張博士班同學的合照都沒有吧？」「其實北檢起訴是好的，既然北檢自認證據確鑿，學位是真的，那就上法庭解決吧，一旦檢方所認定的證據被駁回，所以我們就認定原來學位是假的？」

但也有網友持不同看法，認為：「沒有畢業照是正常的，我就去英國留學，我沒參加畢業典禮，所以我就沒拍畢業照」、「求學時期生活照應算個人隱私，沒有規定一定要拿出來」、「有些人就是不愛拍照，這也沒什麼吧？」「我在台灣讀書也沒畢業照啊，我就邊緣不去拍，奈我何？」

(中時新聞網)