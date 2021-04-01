台開(2841)財報被會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，今日股價跳空鎖在跌停板6.52元，開盤5分鐘左右，有近9000張的賣單想要扔出手上的燙手山芋！

台開昨日公告去年財報，因被會計師出具「繼續經營有重大不確定性」的查核報告，下週三即將變更交易方式，將打入全額交割股。台開昨日也發布將在4月6日(下週二)召開記者會，說明有關公司109年年度財務報表及開發案等相關事宜。

據會計師出具的查核報告指出，台開集團去年度的淨損失為18.32億元，且截至去年底止的流動比率為85.76%，流動資產中受託代辦工業區開發業務的代墊款計新台幣64.47億元，其回收期間長且占流動資產比例重大，而預計一年內應償還或展延之借款約100.1億元。公司管理當局雖已於財務報表附註提出營運及財務規畫，惟其短期資金流動性導致台開集團繼續經營能力存在不確定性。

(時報資訊)