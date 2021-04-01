台中市觀旅局長一職被拔官，林筱淇在臉書發文「離開台中市府的工作」。（摘自林筱淇臉書／盧金足台中傳真）

台中市長盧秀燕昨日宣布新人事，原觀光旅遊局長林筱淇調任市府有給職顧問，觀旅局長一職被拔官，林筱淇在臉書發文「離開台中市府的工作」，表示她正攻讀國立中興大學企管博士班論文計畫和口試，希望能在今年7月順利拿到學位，所以決定離開台中市府，先學成學業，很多網友都留言祝福她，好好休息，「謝謝您這段時間為台中市觀光旅遊的打拚

」。

林筱淇嫁來台中成為「台中媳婦」，之前曾在台北市長柯文哲團隊，也在電視政論節目為柯P的政策說明，口條便給，外型亮麗，台中市長盧秀燕本屆市長當選後，即拔擢她出任觀旅局長。

這波人事大搬風中，觀旅局長調整，盧秀燕調任林筱淇為市府有給職顧問，但林筱淇在市府人事令發出後不只閃退媒體連絡的群組，也在臉書上發文公告「離開台中市府的工作」。

對各界關切，林筱淇在群組留言閃退，表示「今天是筱淇在台中市政府觀光旅遊局服務的最後一天，感謝各位過去在工作上不吝給予筱淇諸多協助！在此，謹向大家表達由衷感謝，誠心祝福各位身體健康、平安幸福、工作順利！」

林筱淇說，因為正攻讀中興大學企管博士班論文計畫和口試，希望能在7月拿到學位，所以這陣子將專心在課業上，大家後會有期。

(中時 )