大陸網紅周揚青和亞洲舞王羅志祥（小豬）交往9年，去年4月周揚青發千字文承認感情告吹，更揭露男方和旗下藝人有染、愛玩多人運動等真相。近日網上常傳周揚青、羅志祥秘密復合，當事人都未回應，昨(3/31)深夜，周揚青罕見曬出自己品牌最新款衣服照片，可見她外頭穿著湖水綠西裝外套，裡面竟只有穿透視爆乳馬甲，引來網友留言，她也暗示了感情現狀。

周揚青當年被陸媒拍到和羅志祥住進同一家飯店，深夜男方闖女方房間，隔天早上才出門，羅志祥隨即認了戀情，兩人一度傳出好事近，周揚青更稱呼羅志祥母親為「媽媽」，兩人越愛越大方，周揚青某次透露被羅志祥邀去夜店玩，她換上短版上衣，中空露出內褲頭和小蠻腰，卻被男方逼退。

周揚青難得露性感事業線。（圖／翻攝自gracechowwwww IG）

周揚青無奈說，自己覺得很好看，卻依舊被羅志祥堅決反對，最後鬆口：「妳這衣服一跳舞就走光了！」才明白是羅志祥大男人主義重，不喜歡女友穿太露，「所以女孩子，妳們的男朋友說妳哪一套難看的時候未必是真的難看，可能只是他不想妳穿」。

周揚青身材火辣。（圖／翻攝自gracechowwwww IG）

和羅志祥分手後，周揚青近來積極發展電商事業，還推出化妝品，昨她難得分享自己上半身看似全裸的照片，原來是火辣透視感馬甲，好身材與豐滿上圍全露，有網友說：「你這樣沒有人會生氣嗎？？」周揚青特別用女部首的「她」回應：「她就還沒看到哈哈哈」，暗指是媽媽，許多人紛紛回：「衣服給我穿好！」，周揚青打趣虧：「媽媽2號」、「媽媽3號」，疑間接暗示目前沒男友，應該也沒跟羅志祥復合。

(中時新聞網)