蝦皮去年獲金管會核發電子支付執照，須在今年5月前完成新台幣4.95億元的增資程序，但因加嚴版的陸資審查辦法今年元旦上路，蝦皮一度從經濟部投審會撤件，但投審會31日證實，蝦皮於3月中重新送案，目前已開始審查，並將釐清時間點、大股東國籍等疑點。

經濟部投審會執行秘書張銘斌證實，確實收到蝦皮支付的增資申請件，審查後正在要求蝦皮進行補件說明程序。他指出，蝦皮支付在這次送件時強調，透過會計師依照新規定計算，他們自己盤點出來認為仍是屬於外資、未達中資標準，「但這部分還需要請他們（蝦皮）繼續提出證據來說明」。

據了解，投審會下一步將釐清兩大疑點，第一、香港騰訊持股SEA集團過去高於30％，如今比例下降至24.5％，需要確認低於三成門檻的時間點；第二、新加坡SEA集團的創辦人兼大股東李小冬持股逾20％，所以對於創辦人是否具有中國、新加坡雙重國籍，也必須要釐清。

經濟部投審會對於陸資加嚴審查的相關修法，已從今年元旦正式上路，「加嚴」的最大差別，在於對中資3成的認定門檻改為「分層計算」，只要任1層投資者中資超3成，就直接被認定為中資。

金管會核准蝦皮專營電子支付，需將實收資本額補足到5億元，蝦皮需在今年5月13日前通過增資4.95億元，並須經投審會核准，否則無法獲得金管會的許可，但金管會銀行局副局長黃光熙說，據電支條例可展延1次3個月，因此蝦皮最長可申請展延至8月13日，但目前尚未提出申請。

(工商 )