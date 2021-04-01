2003年，張國榮從香港東方文華酒店一躍而下，結束46年人生，今(1)日是哥哥張國榮逝世18週年的日子，當年他在影視歌壇都留下輝煌成績，才華魅力讓兩岸三地粉絲折服，張國榮的離開成為不少人心中無法抹滅的傷痛，至今仍有許多藝人和粉絲會在4月1日悼念哥哥。

每年4月1日，張國榮的粉絲都會在香港東方文華酒店外圍舉辦悼念活動，儘管這兩年受到疫情影響被迫停辦，還是會舉辦線上紀念演唱會，由張國榮生前的好友莫文蔚、李克勤等人獻聲，而舒淇也轉發張國榮的紀念影片「冬去春來十八載，又是一年四月一」表示：「念…」，簡單一個字傾訴無數思念之情。

舒淇轉發張國榮的紀念影片悼念。(圖/翻攝自舒淇微博)

唐鶴德準時發文悼念摯愛。(圖/翻攝自唐鶴德IG)

不僅如此，演員尹正、李岱昆、導演李力持等人都發文悼念，張國榮生前的摯愛唐鶴德今年也沒有缺席，零時一過就曬出張國榮的照片，並在文中感慨：「想你了！」只見張國榮在陽光底下露出燦爛笑容，引來不少粉絲一同緬懷哥哥生前英俊瀟灑的模樣，網友紛紛直呼若是張國榮早已投胎，今年也已經快18歲了，希望他一切安好。

張國榮被叫哥哥，和王祖賢有關。(圖/翻攝自微博)

還有網友解答了張國榮「哥哥」綽號的由來，是因為王祖賢飾演的小倩在《倩女幽魂》中，都是叫張國榮飾演的甯采臣哥哥，久而久之大家都跟著叫，張國榮本身也很喜歡這個綽號，認為這樣和大家感覺特別親近，如今「哥哥」2字也永留每個愛他的人心中。

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