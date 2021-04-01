安平角頭陳建文今早告別式，現場估計近3000人來送行。（曹婷婷攝）

台南市警察局長方仰寧（右）親自坐鎮。（曹婷婷攝）

警方盤查帶回未成年少年。（曹婷婷攝）

警方出動緝毒犬在場巡邏執勤。（曹婷婷攝）

台南安平角頭陳建文2月23日遭昔日小弟「蝦米」蔡秉逸槍殺身亡，今天舉辦告別式，道上估計3000人前來送行，為審慎約制黑幫勿生事，台南市警察局規畫600名警力嚴加戒備，告別式還沒開始，9點前已查獲4名通緝犯、54名未成年。

陳建文告別式會場設在安平區華平路的空地，家屬希望風光出殯，一早就有5、60台遊覽車陸續湧入，據了解，天道盟、太陽會等組織都有動員參與這場公祭，包括天道盟主鐵霸曾盈富、太陽會長黃俊傑、四海幫主張存偉都親自帶著小弟南下送建文最後一程。

台南市警察局共動員包括市區及永康、歸仁、新化、佳里、麻豆等11個分局，刑大、保大、少年隊也派兵支援，共600名警力嚴陣以待，由各支援分局長帶隊在國道匝道口和各大路口設崗過濾身分，民眾入場，均須逐一盤查身分，並蓋手印，才能進出，前來支援的分局長則帶隊在國道匝道口和各大路口設崗過濾身分。

台南市警察局長方仰寧在場坐鎮，他強調，警力部署目的是防止幫派份子到轄區衍生治安事件，讓死者告別式能安全進行。

方仰寧說，警力600名主要是盤查進入轄區的不法份子，迄已查獲4名通緝犯，分別是公共危險、傷害、毒品案遭通緝， 54名未成年，希望能穩定轄區治安，警力壓制幫派份子不容許治安事件發生。

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(中時 )