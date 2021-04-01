「蘇打綠」主唱吳青峰與昔日恩師林暐哲因合約鬧上法院，林向青峰與其「哈里坤的狂歡」公司求償800萬元財產與商譽損失，並要求登報道歉。智慧財產法院一審判決林暐哲敗訴，1日智慧財產法院二審再度駁回林暐哲上訴。全案可再上訴。

林暐哲在一審時主張，他與吳青峰在2008年簽訂的詞曲版權專屬授權合約，如果沒在終止前3個月以書面提出反對，會自動延長1年，2019年1月後合約都還有效。

林認為，青峰在2019年各場合演唱授權的詞曲，也透過哈里坤的狂歡公司，在各大音樂平台數位發行單曲，侵害他權利，向青峰求償500萬元損害賠償，與300萬元商譽受損。

不過吳青峰審理時反駁，兩人在2018年9月時已當面合意，所有詞曲版權全由他自行處理，10月也寄出存證信函再次通知林，同年12月31日並發表共同聲明，不料2019年2月林又寄存證信函推翻承諾。

智慧財產法院一審認為，合約雖然有「未提出書面反對即自動延長」約定，但是2018年12月31日於網路共同發表聲明，內容提及「青峰覺得該對自己的生命負責了，暐哲也支持這個勇敢決定」等語，認為兩人已經達到書面合意，加上兩人LINE截圖，認定合約已終止。

(中時新聞網)