國安局長陳明通上午在立法院報告指出，今年以來，共軍持續派遣反潛、電偵機侵擾我西南空域，戰轟機亦不定期襲擾，意圖壓縮我防衛縱深、消耗我國防資源，並掌握巴士海峽戰略通道優勢。中共積極強軍將加大我建軍備戰應處壓力，嚴重威脅區域安全情勢。

以下是國安局報告「近期我周邊海域情勢發展」內容重點：

共軍持續擾台並加強周邊海域維權及演訓：共軍延續常態擾台舉措，今年迄3月30日1700時，各型機侵入我西南防空識別區達170餘架次，其中1、2月在台灣西南方向進行海空演訓，3月26、29日兩度飛往台灣以東防空識別區周邊活動，加強對台軍事恫嚇。此外，中共2月1日實施《海警法》，強化在釣魚臺12浬內海域維權力度，迄3月底曾7度驅離日本漁船，共軍艦機亦持續實施南海演練，海警船在南海常態巡弋，並組織海上民兵從事所謂維權任務。

美等主要國家加強印太區域軍事存在：今年以來，美艦3次通過台海、2度從事南海航行自由任務，美航艦打擊群「羅斯福號」及「尼米茲號」2月在南海實施雙航艦聯訓，展現安全承諾及軍事存在。美國、日本、印度、澳大利亞並深化「四方安全對話」，共同反制中共破壞區域現狀。此外，域外大國如法國核潛艦、護衛艦近期在南海、東海活動，英、德亦規劃年內派艦巡弋印太。

南海沿岸國家強化維權部署：南海沿岸國家升高對中共擴權之警戒，亦相繼強化維權部署，包括越南增加海警巡弋頻率，並在南海持續加強軍備，建構應對中共之防禦能力；菲律賓近規劃向印度採購反艦巡弋飛彈，並決定將在南海增加軍艦部署；印尼則規劃強化執法艦船武裝力量，增強應對海上衝突能力。

至於對我影響評估，美「中」進入新競逐階段增添區域情勢變數：拜登政府亟欲重拾美國領導世界地位，持續對中共採取強硬立場，中共則自認時與勢在中共一方，並具有與美平視世界之實力，兩國均有無法退讓之內部壓力，外交角力持續升溫，「中」進入核心利益鬥爭新階段，牽動全球及區域情勢發展更複雜多變。

主權議題日益成為中共對外衝突不安因素：美「中」雙方對台灣議題各持立場，中共亦展現對香港、新疆等內政問題堅決不讓姿態，在外界不斷升高對中共涉主權議題之壓力下，加上今年中共慶祝建黨百年、明年召開20大，習近平勢將對內展現足以應處主權議題之能力，將使中共在涉主權議題上升高與外部衝突風險，恐增我國安應處壓力。

共軍懾戰力度俱進衝擊台海安全情勢：今年以來，共軍持續派遣反潛、電偵機侵擾我西南空域，戰轟機亦不定期襲擾，意圖壓縮我防衛縱深、消耗我國防資源，並掌握巴士海峽戰略通道優勢。中共積極強軍將加大我建軍備戰應處壓力，嚴重威脅區域安全情勢。

各方加大海域維權力度恐增摩擦風險：近期美與區域主要國家深化協作，制衡中共戰略擴張；中共加強周邊海空攻擊演練，展現維權決心並提升反介入能力，區域情勢潛存不安。尤其近期日「中」因釣魚臺爭議升高齟齬，中共海警船增加驅趕日漁船頻次，恐升高釣魚台海域摩擦風險。另美及歐洲大國將戰略重心向印太轉移，積極加強對南海戰略佈局，南海沿岸國家持續不滿中共擴權作為，恐增南海衝突機率，均影響我周邊海域安全穩定，增加政府因應壓力。

綜觀當前美「中」台關係及周邊涉我海域情勢發展，拜登政府亟欲重拾領導全球地位，中共則挑戰美國領導地位與國際規則，美「中」兩國戰略競逐態勢將長期化，衝擊全球及區域政經秩序，對我國安情勢將造成連帶影響。國安局將持續密切掌握相關情勢變化，對我國家安全進行損益評估，支援政府施政與決策參考。

(中時 )