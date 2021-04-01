前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷罷免案中，國民黨文傳會前副主委、安定力量副執行長毛嘉慶都付出相當大的心力，不過，昨（31）日王浩宇卻透露，毛嘉慶罹患血癌；而毛嘉慶也在臉書證實此事，並誠心向得罪過的人道歉。

王浩宇昨晚在臉書表示，透過毛嘉慶夫人的直播得知毛嘉慶罹患血癌，「我情緒複雜到崩潰大哭」，雖然兩人不同黨派，且在罷免時劍拔弩張，如果說沒有情緒是騙人得，但罷免後，他選擇原諒每一個曾經傷害他的人，並祝福毛嘉慶早日康復。

毛嘉慶也在臉書證實罹癌一事，並PO出一張喝可樂的照片，寫下「夜衝全家便利商店—By毛太太推的輪椅」。他說，這個病有個特點，沒人知道怎麼來的，自己是以為扁桃腺發炎從急診得知。

毛嘉慶向他得罪過的每個人誠心道歉，誠懇表示「我錯了，對不起，謝謝你大人有大量。」至於沒得罪但看他不爽的人，他說，「我們握手和解吧，其實，事情都過這麼久，不要不爽了！」

至於愛他的親人、長輩、朋友們，毛嘉慶喊話，「你們應該相信毛嘉慶一定會頑強地活著對吧！」毛嘉慶目前已在醫院接受第一階段化療，他要大家不必去看他，「倒是出院就該來辦趴踢，你們出錢，馬的！」

對此，上千網友紛紛在PO文底下留言，祝毛嘉慶早日康復，同時幫他加油集氣。

(中時新聞網)