全島各地濃霧深鎖，能見度僅約200公尺左右。（李金生攝）

金門航空站主任洪念慈說明，根據氣象資料預估在中午左右，才可望霧氣消散，恢復正常起降。（李金生攝）

金門今天上午仍是大霧瀰漫，尚義機場跑道能見度僅約250公尺左右，目前處於關場狀態，預估中午左右才可望好轉，恢復正常起降。縣府和金門航空站持續注意，將適時啟動加班機及軍機運能，疏運返鄉和往來旅客。

已進入霧季的金門，連日來一再出現濃霧深鎖，導致台金線對外交通大受影響，昨日白天好不容易恢復正常起降，疏運往來7158名旅客，但入夜後濃霧再起，立榮航空取消180座加大型班機1架次，以致逾200人無機可搭滯留當地。

今日上午，全島依然濃霧瀰漫，籠罩濕漉漉的大氣，讓憂心家人返鄉受阻的民眾，也只能搖頭天公不作美，盼望清明連假可以轉好，讓鄉親都能順利往返。

金門氣象站表示，自昨晚9時以後，因為平流霧湧進，在暖空氣擴散作用下溼氣加大，能見度僅約200公尺上下，提醒大家注意行車安全。

金門航空站主任洪念慈也說明，坐落於低窪地帶的尚義機場，霧氣尤其聚集難散，一早跑道能見度一直徘徊在250公尺，遠不及至少750公尺的最低標準，根據氣象資料預估在中午左右，才可望霧氣消散，恢復正常起降。

楊鎮浯縣長關心鄉親往來需求，要求觀光處一旦天候好轉，即與航空站協調航空公司加開班機或放大機型，同時適時啟動軍機疏運機制，讓鄉親可以順利往返台金兩地。

(中時 )