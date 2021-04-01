警方得知吳男心臟病發的狀況後，趕緊以巡邏車鳴笛開道，協助就醫。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

警方協助開道順利將吳男送到壽豐分隊後，由救護人員駕駛救護車轉送花蓮慈濟醫院。（鳳林警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮一名年約50歲的吳姓男子昨搭乘黃姓友人的車子外出時，行經鳳林鎮時突然心臟病發，黃趕緊駕車到派出所，衝進去向警方求助，警方確認狀況後，先行通報附近消防隊待命接駁，並以巡邏車鳴笛開道，減少一半車程，讓吳順利由消防救護人員轉送醫院就醫。

鳳林警分局表示，昨天上午10點多，忽然有一名黃姓民眾匆忙跑進南平派出所，稱其年約50歲吳姓友人突然心臟病發，人目前正在停在派出所外頭的車上，準備前往慈濟醫院急救。

當時派出所內的備勤警員錢浩德確認後，立即衝出門外，以巡邏車鳴笛開道協助2人北上就醫，同時由值班警員黃漢郎通知勤務指揮中心，轉報花蓮縣消防局壽豐分隊待命接駁，平日至少需15分鐘的車程，僅用7分鐘便順利將2人護送至壽豐分隊。

壽豐分隊救護人員接到吳男後，趕緊將他送上救護車並轉送慈濟醫院，所幸在警方通力合作與消防隊接力搶救下，吳男得到良好救護，生命跡象穩定，感謝警方與消防分隊協助，讓他能夠即時就醫，否則後果不堪設想。

鳳林警分局長林昆達呼籲，長者或罹患心血管疾病的民眾，平時均應多留意身體狀況，隨時自我檢查，適時告訴親友近期身體狀況，提高警覺讓親友在突發狀況時，能即時因應處置。此外，民眾若發現身體出現異常狀況請盡速就醫，突遇緊急狀況可聯繫鄰近派出所協助。

(中時 )