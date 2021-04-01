服役於空軍屏東基地內防空軍飛彈營的林姓上兵，違反部隊通資規定，多次在營區內以網路上簽賭網站大玩百家路賭博，未料卻輸到負一屁股債，還四處向同袍借錢未還，經遭到檢舉後遭上級長官發現離譜行徑，經報請憲兵部隊查辦後，屏東地院依陸海空軍刑法賭博罪判處林姓上兵3個月徒刑，得易科罰金及上訴。

根據判決書記載，林員服役於空軍防空暨飛彈第632營上兵，在民國107 年5 月某日起至108 年8 月下旬期間，在其服役之屏東機場營區寢室內或休假在家時，用網際網路連線至「金合發」簽賭網站，提供其名下之中國信託銀行帳戶作為綁定會員帳號之銀行帳戶。

林員並以其所申設之會員帳號及密碼登入後，下注參與該網站所提供之百家樂簽賭遊戲；並依該網站指示取得代碼，再前往超商繳費儲值方式，作為儲值點數以供下注之用。

根據調查，線上百家路賭博賭博方式係為押注莊家或閒家，以各家點數大小決 定勝敗，如押中，即可獲得依據上開賭博網站所定賠率計算之賭金，如未押中，則下注之賭金即歸該網站之經營者所有而與之對賭。

但林員因缺錢賭博，只好在營區內向單位同袍四處借貸，但是卻無法正常還款而引起同袍向上級檢舉，經部隊長官發覺後主動調查，並函送屏東憲兵隊查辦。

法官審理後認為，審酌被告於營區賭博之行為影響軍紀，並多次向同袍借貸 而生破壞袍澤情誼之可能，更有礙於軍人之形象，危害社會善良風氣，念其犯後坦承犯行，態度尚可，因此判處3個月徒刑，得易科罰金及上訴。

(中時新聞網)