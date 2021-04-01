台灣高鐵今天宣布，為服務清明疏運旅客人潮，今天下午及晚間共加開2班從南港發車，南下各站停靠的全車自由座列車（商務車廂除外）。

台灣高鐵今天發出最新營運訊息，為加強服務清明疏運期間南下旅運需求，今天下午及晚間，從南港站加開2班次南下各站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），歡迎旅客多加利用。

加班車資訊為南下8815車次下午1時15分從南港站發車，下午3時50分抵達左營站；南下8827車次晚間7時15分自南港站發車，晚間9時50分抵達左營站。

台灣高鐵說，旅客若欲搭乘各加開全車自由座班次商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

台灣高鐵提醒，旅客從進入車站（含車站大廳、售票處等非付費區）即須戴口罩，乘車時請全程戴口罩並配合量測體溫。敬請旅客共同遵守防疫措施，保護自身與大眾健康安全。（編輯：李錫璋）1100401

氣象主播戴立綱表示，連假這幾天全台各地白天大多是陽光日照的晴朗好天氣，中部以南的高溫甚至會到攝氏32度以上。

(中央社)