國軍又有狀況！傘兵跳傘「張傘不全」急速降落

陸軍航空特戰指揮部31日在屏東潮州實施基本跳傘訓練，其中莊姓士兵空跳出機後發現主傘張傘不全，隨即拉開副傘後平安著陸，軍方也隨即暫停所有空跳訓練，將調查事故發生原因。如今跳傘影片曝光，緊張畫面讓人捏把冷汗。

事故發生後，軍方已暫停所有空跳訓練，並全面檢整傘具，同時成立專案小組，調查事故原因，同時會強化地面訓練，並加強跳傘前的各項檢查及風險管控作為，以確保訓練安全。

陸軍航空特戰指揮部政戰主任王俊傑表示，莊姓士兵在上午基本跳傘訓練中，空跳出機後發現主傘張傘不全，所幸立即啟動緊急處置程序、拉開副傘平安降落，他後來歸功於平常地面訓練課程紮實、處置得宜，才得以確保安全。

意外畫面曝光，有民眾拍下瞬間，直擊民眾心有餘悸表示，昨上午9時50分因為看到傘兵跳傘，隨手拿起手機拍攝，卻發現從左邊數來第5位傘兵下降速度明顯比鄰兵快上許多，且傘具一直打不開，他立刻拉近鏡頭，後來看到傘兵緊急拉副傘因應，連自己都為他捏把冷汗。

王俊傑透露，此次傘訓高度為1250英尺，莊姓士兵這次是第3次跳傘訓練，必須經過5次跳傘成功才能拿到基本傘訓結業證明。

(中時新聞網)