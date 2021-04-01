周三日本天然橡膠期貨挫近3%，受累國際油價回跌，以及市場持續因日本2月份工廠產量下降影響，打擊消費者對經濟前景趨緩隱憂，令賣壓湧現，大阪和上海期膠為連2日走低，大阪OSE交易所指標9月期貨跌2.6%，報每公斤241.7日圓；新加坡SICOM-RSS3 4月期貨跌逾3%，報每公斤221美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨跌2.3%，收於每噸13695元人民幣。

亞洲現貨市場全面走低，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB跌1.5%，報每公斤68.9泰銖，馬來西亞橡膠SMR5L號吉隆玻FOB跌1.7%，報現貨價每公斤168美分。

分析師表示，泰國2月份天然橡膠出口呈減，較去年同期下跌7.22%，也較前一個月下滑15.05%，據了解，泰國北部等待降雨，儘管南部處於低產期，不過尚有20-30%開割率，亦令膠價承壓下跌。(商品行情網)

(時報資訊)