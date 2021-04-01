1.南亞科(2408)：標準型DRAM第二季合約價看俏，營運可望進補，外資、自營商連兩日買超，盤初股價漲逾7%。
2.華邦電(2344)：昨獲三大法人聯手買超7229張，加上昨夜美光上漲1.93%，帶動盤初股價漲約2%。
3.廣穎(4973)：獲外資連續買超9日，盤初多頭爆發，股價一度漲逾5%。
4.海光(2038)：去年轉盈、每股賺0.87元，擬配股0.5元，昨外資擴大買超980張，激勵盤初股價大漲逾7%。
5.中鴻(2014)：鋼價連漲，Q1獲利看增，昨獲三大法人聯手買超14807張，推升早盤股價續漲近6%。
6.倉佑(1568)：特斯拉昨夜股價大漲，加上外資已連買超4日，今早追價買盤湧現，放量急拉漲停。
7.貿聯-KY(3665)：今年營收維持兩位數成長，加上外資背書，底部墊高走揚3%，突破5日、10日與月線。
8.閎康(3587)：擬配息4.5元創高，股利政策支持股價底部有守，高檔整理後今早一度衝漲約8%。
9.台開(2841)：會計師出具經營有重大疑慮查核報告，開盤直鎖跌停。
10.亞翔(6139)：桃機航廈大單報佳音，在手訂單達600億元，今早跳漲逼近34.5元，創2個半月來高點。
11.欣興(3037)：ABF載板價揚題材抵擋法人賣超，早盤持穩於93元高檔之上，上漲2%。
12.麗臺(2465)：外資連5日買超，早盤續漲逾5%，創波段新高。
13.撼訊(6150)：比特幣擁利多，概念股同喜，早盤漲近7%。
14.利奇(1517)：不畏列警示股，早盤觸及漲停，改寫前高。
15.富邦金(2881)：擬加發股票股利，外資連2日買超，早盤漲1.5%。
16.全球傳動(4540)：訂單看至Q3，早盤漲逾4%，收復10日線、月線。
17.正達(3149)：搶搭電動車H2放量，晨盤挾輛飆漲停，衝逾7年高價。
18.保瑞(6472)：去年每股賺10.76元，擬配息2元、配股2.5元，早盤收復200元。
19.吉祥全(2491)：去年每股盈餘1.5元，獲外資連3買，開盤跳空鎖漲停後打開，盤中漲約4%。
20.台硝(1724)：擬與廣明實業進行股份轉換並成為其100%持股子公司、每股對價為現金含息價16元，激勵股價直攻漲停，委買張數高掛逾20萬張排隊。
21.先進光(3362)：外資連續買超逾10日，股價呈現驚驚漲，股價連拉四根漲停後打開，改寫天價120元。
22.前鼎(4908)：去年每股盈餘1.55元，早盤一度觸頂，寫8個月高價。
23.盛達(3027)：去年轉盈，每股賺0.32元，獲外資連6買，連飆兩根漲停，衝上逾10年高峰。
24.立積(4968)：搭上WiFi6升級潮，力爭產能拚出貨，早盤上攻近2%，一度觸及前波高點。
25.長榮(2603)：去年奪獲利成長王，也積極新增貨櫃輪運力，外資昨大買超，股價強漲逾3.5%%，飆上短波高點。
26.陽明(2609)：大航海時代再度來臨，去年報登上轉機王，晨盤一度力漲近4%，續刷新短波高價。
27.慧洋-KY(2637)：經濟復甦運輸需求增，盤初高漲近3%，再改寫波段高點。
28.新唐(4919)：Q2傳統旺季，營運表現看旺，多方不退散，股價連3天大漲，首破60元大關。
29.展碁國際(6776)：昨轉上市首日翻倍漲後，晨盤大洗三溫暖，震盪漲逾4.5%。
30.笙科(5272)：沾光IC設計升勢，外資2連買超，早盤再拉漲停，連日刷新波段高點。
31.旺玖(6233)：IC設計族群續獲資金青睞，多方力拱，股價衝上49.3元漲停，樂寫短波高價。(編輯整理：李慧蘭)
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