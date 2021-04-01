立法院國防委員會今邀請國安局、外交部、國防部、陸委會、海巡署、經濟部及農委會報告「近期美中台三邊關係及周邊海域情勢發展對我國安影響專案報告」中，在近期美「中」臺重要情勢方面，國安局長陳明通報告內容如下：

一、美「中」持續戰略較勁

(一)高層互動交鋒多於交集：美「中」透過拜習通話、國安高層進行溝通對話，分歧多於交集。拜登總統強調中共為重要競爭對手，不會讓中共超越美國，堅持中共應遵循國際規範，進行公平競爭；習近平則暗批美國搞小圈子，反對由單一或少數國家發號施令。兩國3月18日進行高層官員會晤，雙方針鋒相對、各持立場，然仍保留在氣候變遷等領域之合作空間。

(二)外交各自爭取盟友積極合縱連橫：拜登政府指出將聯合盟友共同應對疫情、氣候等全球挑戰及中共威脅。3月以來藉首次「四方安全對話」（QUAD）視訊峰會、美日、美韓「2＋2」實體對話，國務卿訪歐出席北約外長會議等作為，強化凝聚盟友遏「中」共識；中共則積極拉攏俄羅斯、中東、北韓、東南亞、非洲、拉美等國加以抗衡。

(三)經貿、科技對抗態勢未變：拜登政府大致維持川普政府對陸經貿政策，包括對陸加徵關稅措施不變、要求中共履行雙邊第一階段貿易協議，並稱將對抗中共不公平貿易行為、協同各國共同遏制中共科技威脅；中共則籲美取消對陸加徵之關稅及制裁，並將把擴大內需、加速科技自主創新、強化本土供應鏈穩定，列為未來國家發展戰略規劃重點。

(四)涉臺及人權議題各持立場：涉臺議題方面，拜登政府重申信守《臺灣關係法》、「六項保證」等承諾，呼籲中共停止對臺施壓；中共強調臺灣議題沒有妥協、退讓空間，促美勿

試圖突破中共「一中」底線。人權議題方面，拜登政府強調民主、人權議題，宣示捍衛香港民主與新疆、西藏人權；中共強調港、疆、藏事務為內政問題，不容外力干涉，並反批美人權紀錄不佳。

二、臺美穩步推進各領域合作

(一)拜登政府維持友臺立場：拜登政府延續各項友臺作為，包括美官員公開支持臺灣國際參與、美駐外官員與我官員公開會晤、在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下推動臺、美、

日、英對話交流、簽署合作備忘錄加強海巡合作、推動臺美農業合作、強化半導體供應鏈合作等，持續深化雙邊關係。

(二)美國會續表達支持臺灣立場：美國會兩黨議員持續推動各項友臺法案，包括提出「支持臺灣參與世界衛生組織法案」，協助臺灣重獲世衛組織觀察員身分，以及「臺灣關係強化法案」，深化臺美在外交、經濟、軍事、文化等領域合作關係。

三、中共對臺堅守底線加大遏獨融臺力度：中共在今年對臺工作會議、「兩會」政府工作報告重申「遏獨促融促統」之對臺核心任務，並嚴守「一中」底線，嚴防外力介入；此外，中共近宣布暫停進口臺灣鳳梨，意圖推促我農民施壓政府，接受中共談判前提條件。另再度釋放「農林22條」措施，誘拉我產業人才技術，以及習近平訪福建強調對臺促融，續謀藉拉打兩手操作，掌握兩岸關係主導權。

(中時 )