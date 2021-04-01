臺中市政府警察局與台中捷運公司日前在中捷綠線市府站進行反恐維安暨多重災害演練，保安大隊大隊長王子雄因應參演的霹靂特勤中隊隊員的需求，特別購置米灰色戰術服裝，共同參與演練，市府工作人員和在場觀看的民眾直呼：「哇喔，這是什麼單位?這麼酷又帥！」

除了公發藏青色警察制服之外，保大特勤中隊的戰術服裝讓人耳目一新，這次公開亮相的「多地形迷彩」服裝，具有更高的延展性及靈活度，便於因地制宜進行偽裝，混淆嫌犯視覺，攻堅時更能手到擒來，迅速、安全地制伏歹徒，順利達成任務。

大隊長王子雄表示，本大隊霹靂特勤中隊除了負責平日巡邏勤務外，在線上立即破獲案件的績效評比中也是常勝軍。臺中地檢署、法院如有重要服刑人員或重刑犯也需要我們這種特殊武裝警力配合押送，並且經常支援各分局執行刑事案件攻堅勤務，是臺中市政府警察局維護治安一大利器、打擊犯罪特殊部隊及第一線反恐警力。

另外特別預告，4月份預計在台中市南區僑泰中學將舉辦一場「校園安全」維安演練，屆時會有保一警察總隊維安特勤部隊來與本大隊會師，共同演練，相信精彩可期，千萬不要錯過。

(中時新聞網)