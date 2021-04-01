現場一片狼藉，店家停在門口的機車也被掉落下來的鐵皮壓垮，隔壁鄰居家的鐵門及玻璃門，也都承受不了衝擊力道，被擠壓變形。(翻攝彰化踢爆網／吳建輝彰化傳真)

現場一片狼藉，店家停在門口的機車也被掉落下來的鐵皮壓垮，隔壁鄰居家的鐵門及玻璃門，也都承受不了衝擊力道，被擠壓變形。(消防局提供／吳建輝彰化傳真)

今天清晨6點20分左右，彰化縣田尾鄉中山路上一家知名連鎖飲料店「清心福全」發生氣爆，碰一聲巨響劃破田尾農村清晨的寧靜，附近民眾都感受到強烈的震動與爆炸聲，連忙趕出查看，甚至還有鄰居遭潑及，門窗都被震碎，警消獲報抵達現場後，拉起封鎖線，初步勘查無人員傷亡，但詳細的爆炸原因仍在調查離清。

附近民眾驚慌失措，有民眾指出，爆炸當時閃燃白色光芒，隨後飲料店內的物品、器具、鐵門等等都瞬間炸飛，還有零星火光，碎片散落四處還撒到馬路上，現場一片狼藉，店家停在門口的機車也被掉落下來的鐵皮壓垮，隔壁鄰居家的鐵門及玻璃門，也都承受不了衝擊力道，被擠壓變形。

而當時在樓上休息的許姓業者表示，清晨半夢半醒，突然聽到爆炸聲自己都被嚇醒，因為還距離開店時間很久，所以沒有同仁在樓下備料，幸好沒有人受傷，至於為何爆炸自己也搞不清楚；隔壁鄰居也說，他們家1到3樓的玻璃都被震碎了，有部分燈具也被破壞，真的很大一聲，但人沒事就好，算是不幸中的大幸。

(中時 )