吳克群和小他13歲女星陳語安公開交往3年多，更陪他度過母親辭世的傷痛，去年10月吳克群過41歲生日，陳語安招集男友身邊一群好友錄了慶生影片給他，兩人多次傳出好事近。今(1日)週刊卻報導今年初吳克群與陳語安決定分手，主因是男方認為婚姻暫時不在人生計畫中，重心仍放在闖事業上，一席話讓女方過不去，最後分手收場。

吳克群早年大方認戀「最美千金」何超蓮，後來傳出何超蓮金援吳克群，讓他震怒表示絕不會以用女生的錢為榮，對他而言是種污辱，雖然這想法有點太傳統，但他自小就被母親教導不能用女生錢，並讚何超蓮「不是一般的富家小姐」，兩人交往時期很甜蜜，2015年卻傳出因婚姻理念不同而分手。

疑因吳克群不婚主義，導致和陳語安感情告吹。（圖／中時資料照片）

去年周揚青宣布和羅志祥分手，痛批男方用情不專、劈腿，釣出何超蓮回應：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢，加油我的胖胖。」引來網友狂猜讓何超蓮一度重傷的男友就是吳克群，但當事人沒回應。而吳克群後來認戀陳語安，被問好友紛紛結婚生子，他坦言很喜歡陪小孩玩，也有跟女友討論結婚、生小孩等話題，但目前順其自然，「這是我們還沒逾越的洛希極限。」

吳克群當時表示，結婚生子需要付出很多責任感，未來要花很多時間陪伴教養，不過現階段的他，有很多想做的事未完成，正努力拚事業，今年農曆春節又問是否有請女友跟長輩聚餐？吳克群說今年只有威廉特地南下來拜年，沒多談女友。據《鏡週刊》報導，吳克群最近在北京工作，傳出今年初已經和陳語安分手，主因和吳克群不婚主義有關，求證何樂音樂，對方表示因連絡不上吳克群，沒有回應。

(中時新聞網)