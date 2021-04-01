美國總統拜登宣布2兆美元的基礎建設計畫的細節，其中有500億美元（約1.42兆新台幣）將投注在半導體建設與研究，美國商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）不諱言就是要與大陸競爭，盼透過此機會提升美國半導體實力。

新冠肺炎疫情期間，全球對電子產品的高需求加劇了晶片短缺，晶片缺甚至蔓延到汽車產業，這給予美國製造商極大壓力，福特周三就宣布，由於半導體供應不足，將減少北美工廠的汽車產量。

根據CNBC報導，拜登的經濟發展提案主要針對基礎建設，包括橋樑、道路和及其他交通建設，另外，拜登還將發展重點放在半導體製造和研究上，宣布投資高達500億美元。

前羅德島州州長、現任商務部部長雷蒙多坦言為了減少半導體過度依賴國外廠商，接下來將致力於本土半導體的發展，「半導體是未來經濟與數字的基石，且隨著半導體製造的投資，將帶動基礎研究、製造廠等全面經濟發展。」

雷蒙多補充說道，「我希望無論企業大小，所有人都有機會投入此計畫，他們將了解這與未來競爭的勝利有關，對企業和員工都有利。」

然而外媒也點出，拜登雖擁有權力優勢，但該計劃可能在國會面臨一些阻礙，傳出共和黨正準備反對該方案的規模與白宮的方案，主要原因為該計畫需負擔過高財政成本。

(中時新聞網)