受到美國總統拜登將釋出更多2兆美元基礎建設支出計劃相關細節之際，美股科技股反彈；台股掛牌的美股相關ETF也反應美國科技股走揚，包括富邦NASDAQ(00662)、富邦NASDAQ正2(00670L)、國泰費城半導體(00830)、國泰北美科技(00770)、永豐美國科技(00886)等均漲逾1%，其中，槓桿型ETF富邦NASDAQ正2(00670L)漲幅更逾3個百分點。

美國總統拜登將發表有關巨額刺激計劃的講話，並宣布提高企業稅率。受多家媒體公布基建法案細節影響，電動車、清潔能源和半導體概念股普遍走高。美國政府表示，這將是1960年代太空計劃和1950年代州際公路系統建設以來規模最大的基礎設施建設計劃。

法人指出，該項基礎建設支出計劃為期8年，將由4部分組成：一、6200億美元用於交通，包括將聯邦公共交通資金提高一倍；二、6500億美元用於家庭生活質量改善措施，例如潔凈水和高速寬頻；三、5800億美元用於加強美國的製造業，其中大約1800億美元用於有史以來最大的非國防研究與開發計劃；四、4000億美元用於改善老年人和失能人士的護理。

若以原型的美股ETF來看，國泰費城半導體今早表最為強勁，該基金的前5大持股包括：INTEL、BROADCOM、TEXAS INSTRUMENTS、NVIDIA、QUALCOMM。

(時報資訊)